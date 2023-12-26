مال وأعمال

السعودية تحقق فائضا في الميزان التجاري بقيمة 30 مليار ريال…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

نعرض لكم الان تفاصيل خبر السعودية تحقق فائضا في الميزان التجاري بقيمة 30 مليار ريال… من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 06:14 مساءً - العربية نت _ أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية اليوم الثلاثاء، انخفاض فائض ميزان التجارة الخارجية إلى النصف على أساس سنوي مسجلاً 30 مليار ريال في أكتوبر الماضي بالمقارنة مع 60 ملياراً في الشهر نفسه من العام الماضي.

predco_adv_2021

انخفاض الصادرات السلعية إلى 104.3 مليار ريال

E-Bank

وانخفضت الصادرات السلعية في شهر أكتوبر 2023 بنسبة 17.4%، حيث بلغت قيمتها 104.3 مليار ريال، مقارنة بـ 126.2 مليار في الشهر نفسه من العام الماضي.

تراجع الصادرات البترولية إلى 82.3 مليار ريال

HapiSalonWhite
BonatMisr

وبحسب الهيئة السعودية فإن الانخفاض جاء نتيجة تراجع الصادرات البترولية بمقدار 18.4 مليار، وبنسبة 18.3%، حيث بلغت قيمتها 82.3 مليار، مقابل 100.7 مليار في أكتوبر 2022.

zaldi

ارتفاع الواردات السلعية 11.5% إلى 7.6 مليار ريال

وأظهرت البيانات كذلك ارتفاع الواردات السلعية 11.5% إلى 7.6 مليار ريال في أكتوبر 2023.

وتطبق المملكة خفضا طوعياً لإنتاج النفط بإجمالي 1.5 مليون برميل يوميا لتحقيق التوازن بالسوق العالمية ودعم الأسعار.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية تحقق فائضا في الميزان التجاري بقيمة 30 مليار ريال… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا