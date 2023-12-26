السعودية تحقق فائضا في الميزان التجاري بقيمة 30 مليار ريال…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 06:14 مساءً - العربية نت _ أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية اليوم الثلاثاء، انخفاض فائض ميزان التجارة الخارجية إلى النصف على أساس سنوي مسجلاً 30 مليار ريال في أكتوبر الماضي بالمقارنة مع 60 ملياراً في الشهر نفسه من العام الماضي.

انخفاض الصادرات السلعية إلى 104.3 مليار ريال

وانخفضت الصادرات السلعية في شهر أكتوبر 2023 بنسبة 17.4%، حيث بلغت قيمتها 104.3 مليار ريال، مقارنة بـ 126.2 مليار في الشهر نفسه من العام الماضي.

تراجع الصادرات البترولية إلى 82.3 مليار ريال

وبحسب الهيئة السعودية فإن الانخفاض جاء نتيجة تراجع الصادرات البترولية بمقدار 18.4 مليار، وبنسبة 18.3%، حيث بلغت قيمتها 82.3 مليار، مقابل 100.7 مليار في أكتوبر 2022.

ارتفاع الواردات السلعية 11.5% إلى 7.6 مليار ريال

وأظهرت البيانات كذلك ارتفاع الواردات السلعية 11.5% إلى 7.6 مليار ريال في أكتوبر 2023.

وتطبق المملكة خفضا طوعياً لإنتاج النفط بإجمالي 1.5 مليون برميل يوميا لتحقيق التوازن بالسوق العالمية ودعم الأسعار.