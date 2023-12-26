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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين: عرض اتفاقية توريد القمح من الظاهرة الإماراتية… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 09:18 مساءً - محمد أحمد _ أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل عرض الاتفاقية التي وقعتها مصر مع شركة الظاهرة الإماراتية، التي يدعمها صندوق أبوظبي للتنمية العاملة في القطاع الزراعي في اغسطس الماضي لتزويد مصر بالقمح لمدة 5 سنوات بقيمة سنوية 100 مليون دولار وبقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون دولار، على اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.
وأوضح في تصريحات له علي هامش وضع حجر أساس المخزن الاستراتيجي بالفيوم والمقامة علي مساحة 10 أفدنة باستثمارات تتخطي 1.5 مليار جنيه، أنه سيتم بعد ذلك عرضها على اللجنة العامة وذلك لإقرارها والبت فيها، متوقعا البت فيها خلال أسبوعين ثم إرسالها إلى وزارة العدل لإتمام الإجراءات القانونية.
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