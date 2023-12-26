نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين يضع حجر أساس المخزن الاستراتيجي بالفيوم على… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 10:19 مساءً - محمد أحمد _ أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي عدة شهور.

احتياطي القمح يكفي 4.3 شهر

وأضاف الوزير أن الاحتياطي الاستراتيجي للقمح يكفي 4.3 شهر، وتستهدف الوزارة توريد نحو 3.5 مليون طن قمح محلي خلال الموسم المقبل، لافتا إلى أنه سيتم تحديد نسبة المساحات المنزرعة خلال الشهر الحالي وفقا للأقمار الصناعية وتقديرات وزارة الزراعة، متوقعا زراعة ما يتراوح من 2.8 إلى 3 ملايين فدان خلال الموسم.

نستهدف توريد 3.5 ميلون طن قمح محلي في الموسم الجديد

وأوضح المصيلحي أن احتياطي السكر التمويني يكفي 5.3 شهر، واذا تم توجيهه إلى كافة قطاعات الدولة، سيصل الاحتياطي نحو 2.3 شهر ،لافتا إلى أنه يوم 5 يناير المقبل ستبدأ 3 مصانع من المصانع التابعة للشركة القابضة للصناعات التكاملية بدء موسم حصاد سكر القصب.

احتياطي السكر يكفي 5.3 شهر

ولفت وزير التموين أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز يكفي أكثر من الاحتياج الفعلي، فيما بلغ الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت نحو 5.3 شهرا.

وتابع المصيلحي لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن الحية والمبردة، ولدينا عقود تكفي أكثر من عام، فيما بلغ احتياطي اللحوم الحية نحو 3شهور.

لدينا اكتفاء ذاتي من الأرز والدواجن الحية

جاء ذلك خلال وضعه برفقة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، حجر الأساس لإنشاء مستودع استراتيجي بمحافظة الفيوم على مساحة 10 أفدنة والذي تنفذه وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية بالتعاون مع شركة الفيوم للمخازن والمستودعات وبتنفيذ شركة أوراسكوم للإنشاءات باستثمارات تتراوح من 1.5 إلى 2 مليار جنيه.

المرحلة الأولى تشمل إنشاء 4 مستودعات عملاقة بمحافظات الشرقية والسويس والفيوم والأقصر

أضاف أنه يتم تنفيذ المشروع خلال فترة تتراوح من 18 الى 24 شهرا، وذلك ضمن المرحلة الأولى لإنشاء 4 مستودعات عملاقة بمحافظات الشرقية والسويس والفيوم والأقصر، منوها بأنه فور الإنتهاء من المرحلة سيتم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية، والتي تضم إنشاء 4 مخازن استراتيجية في محافظات بني سويف وكفر الشيخ والمنيا والإسكندرية.

المرحلة الثانية تضم إنشاء 4 مخازن استراتيجية في محافظات بني سويف وكفر الشيخ والمنيا والإسكندرية

وأوضح المصيلحي أنه سيتم إنشاء المستودع وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع لضمان سلامة وجودة المنتجات، وتأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية على مدار العام لتعزيز المخزون الاستراتيجي لمدة تصل إلى 8 أو 9 أشهر.

وقال وزير التموين أن المشروع يقع في قرية دمو بمحافظة الفيوم ويبعد ما يقارب 100 كيلومتر عن محافظة القاهرة، كما تقع أرض المشروع قريبة من شوارع رئيسية تربط القيوم بالمحافظات الأخري بواسطة طريق الفيوم – بني سويف) وطريق ( الجيزة الأقصر الصحراوى الغربي)، منوها بأن المستودع سيخدم محافظة الفيوم والمناطق المحيطة بها.

المستودع سيخدم محافظة الفيوم والمناطق المحيطة بها

ولفت المصيلحي إلى أن المشروع يقع على مساحة 38.385 ألف متر مربع وإجمالي مساحة بنائية 25 ألف متر مربع ويتكون من مبنى المخزن الرئيسي الذي يسع حتى 75 ألف بالتة، حيث أنه مخصص للمواد الجافة 71.250 ألف بالتة والمواد الباردة بسعة 3375 بالتة، بالإضافة إلى المواد المجمدة بسعة 375 بالتة، كما يوجد مناطق للتجهيز والشحن ومناطق أخرى للتحميل والاستلام، كما يحتوى المشروع على عدة مباني (مبنى موزع الكهرباء-مبنى خزان المياه -مبنى خدمات العمال-عدد ثلاثة بوابات للدخول والخروج).

وأشار إلى أن المستودع سيتم إنشاءه على أحدث الطرق التكنولوجية المميكنة والتي سيوفر معلومات وبيانات دقيقة عن حجم المخزون الاستراتيجي بدقة وبالتالي تسهل عملية التخطيط والتحرك السريع وقت الأزمات، بالإضافة إلى والحفاظ على ثمن السلعة وتقليل الفاقد والذي يتراوح من 10 إلى 15% وقد تصل إلى أكثر من ذلك في بعض المنتجات كالخضروات والفاكهة، فضلا عن تقليل حلقات التداول والتي تؤدي إلى خفض تكلفة السلعه لصالح المستهلك.

المستودع سيشمل كافة أنواع السلع المخزنة

ولفت وزير التموين إلى أن المستودع سيشمل كافة أنواع السلع المخزنة سواء الجافة أو المجمدة أو المبردة ولذلك لتحسين مستوى الاحتياطات الاستراتيجية على مستوى المناطق، و المحافظات وسهولة تداول السلع.

الإنتهاء من دراسات جدوى أول مركز لتداول المنتجات الغذائية بالإسماعلية على مساحة 106 أفدنة

من جانب آخر قال المصيلحي، إنه تم الإنتهاء من دراسات جدوى إنشاء أول مركز تداول المنتجات الغذائية والمزمع إقامته في محافظة الإسماعلية على مساحة 106 أفدنة ويضم كافة أنواع اللحوم والأسماك وكافة الأصناف الغذائية وسيتم الطرح في مطلع العام المقبل على أن يتم التنفيذ خلال من 18 إلى 20 شهرا.

من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن مدة تنفيذ المشروع تتراوح بين 18 إلي 24 شهرا، حيث يعد ثالث مخزن بعد وضع حجر الأساس لإنشاء مخازن استراتيجية في محافظات ” السويس والأقصر ” من إجمالي عدد 7 مخازن استراتيجية جارى الإعداد لإنشائها تباعا.

وأوضح أن العامل الأساسي في أساليب التقييم هو الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والتقنيات الفنية اللازمة لإدارة هذه المستودعات وميكنة المخزون، الأمر الذى سيمكن وزارة التموين وأجهزتها من معرفة ومتابعه كميات السلع المخزنة وكذا الوقوف علي نوع وحجم المنتجات المنصرفة، مما سيساهم في ضبط منظومة التخزين ومنع أي نوع من التلاعب، إضافة إلى سهولة الجرد ومعرفة الأرصدة في جميع المحافظات وكميات السلع المتوفرة، وأيضا الوقوف علي أنواع وأحجام السلع التي تحتاج إلى استيعاض أو إمدادات جديدة، مما يضمن تأمين احتياجات البلاد لنحو أكثر من 30 سلعة أساسية وتموينية.

ولفت عشماوي، أنه سبق وتم توقيع عقود إنشاء 4 مستودعات بمحافظات السويس والأقصر والفيوم والشرقية كمرحلة أولى، وذلك عقب البت في العروض الفنية والمالية للشركات المؤهلة تعقبها بعد ذلك المرحلة الثانية.

وقال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن اختيار هذه المحافظات لإنشاء المستودعات الاستراتيجية جاء بناءً على دراسة لتقييم معدلات الاستهلاك من تلك السلع الأساسية ومتوسطات الإنفاق لكل وحدة/سلة سلعية بكل محافظة ووفقاً للكثافة السكانية، وكذلك نمط الاستهلاك بالمحافظات القريبة من أماكن إنشاء تلك المستودعات ولتكون بالقرب من موانئ السلع المستوردة وأيضاً في محيط أماكن الإنتاج الزراعي والغذائي والصناعي، هذا وقد تم حساب نمط استهلاك متوسطات الإنفاق وفقاً للكثافة السكانية لكل محافظة وطبيعة الاستهلاك الخاص بها ،وأن كل مستودع سيتم إنشاءه عَلى مساحة 10 أفدنة ويخدم أكثر من 4 محافظات مجاورة

بدوره قال المهندس خالد الدجوي رئيس مجلس ادارة شركة الفيوم للمخازن والمستودعات، ورئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات بشركة أوراسكوم، أن أوراسكوم للإنشاءات قد وقعت اتفاقية مع جهاز تنمية التجارة الداخلية (ITDA) لتنفيذ مستودع استراتيجي للسلع الأساسية بنظام البناء والتملك والتشغيل (Build Own Operate )، في محافظة الفيوم.

أضاف أن المشروع سيقوم بدور هام في توفير الخدمات اللوجستية الحديثة لتغطية إحتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي للسلع الأساسية في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك وفق المعايير العالمية وباستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية والإدارية ، منوها أن هذا المشروع يمثل أول مرحلة في هذا البرنامج والذي سيتضمن عدد من المستودعات بالعديد من المحافظات سيتم طرحها فالمرحلة القادمة.