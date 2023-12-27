نعرض لكم الان تفاصيل خبر أمريكا تشتري 3 ملايين برميل من النفط للاحتياطي الاستراتيجي من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 27 ديسمبر 2023 11:10 صباحاً - – قالت وزارة الطاقة الأمريكية يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة وضعت اللمسات النهائية على عقود شراء ثلاثة ملايين برميل من النفط لاحتياطي البترول الاستراتيجي.

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