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نعرض لكم الان تفاصيل خبر سفينة تابعة لشركة إم.إس.سي تتعرض إلى هجوم في البحر الأحمر من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 27 ديسمبر 2023 12:14 مساءً - – قالت شركة البحر المتوسط للشحن (إم.إس.سي) إن سفينة الحاويات يونايتد تعرضت لهجوم في أثناء عبورها البحر الأحمر يوم الثلاثاء.
وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران يوم الثلاثاء استهداف السفينة بالصواريخ دون أن تذكر ما إن كانت أصابتها.
وقالت الشركة في بيان “جميع أفراد الطاقم بخير، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، وتجري عملية تقييم شاملة للسفينة”.
وكانت السفينة في طريقها من السعودية إلى باكستان.
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