مال وأعمال

أحمد هيكل: تراجع أسعار الفائدة عالميا سيعيد جزء من الأموال…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

نعرض لكم الان تفاصيل خبر أحمد هيكل: تراجع أسعار الفائدة عالميا سيعيد جزء من الأموال… من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 27 ديسمبر 2023 01:12 مساءً - العربية نت _ توقع الدكتور أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية، انتقال جزء من الأموال إلى الأسواق الناشئة مجددا مع تراجع أسعار الفائدة عالميا العام المقبل.

predco_adv_2021

الأزمة العقارية تضغط على الاقتصاد الصيني

E-Bank

وقال في مقابلة مع “العربية Business”، أن الصين تمر بمشاكل كبيرة أهمها كميات الطاقة المستوردة والأزمة العقارية وتراجع عدد السكان.

الديون المرتفعة تهدد نمو الاقتصاد العالمي

HapiSalonWhite
BonatMisr

وأضاف أن الاقتصاد العالمي في خطر بسبب المديونيات المرتفعة وتراجع معدلات النمو العالمية حيث تضغط التواترات الجيوسياسية وأسعار الفائدة المرتفعة على النمو.

zaldi

توقعات بتراجع أسعار الفائدة في 2024

ولفت هيكل إلى التوقعات بتراجع أسعار الفائدة في 2024، لكن الفائدة للآجال الطويلة ستبقى مرتفعة.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد هيكل: تراجع أسعار الفائدة عالميا سيعيد جزء من الأموال… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا