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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أحمد هيكل: تراجع أسعار الفائدة عالميا سيعيد جزء من الأموال… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 27 ديسمبر 2023 01:12 مساءً - العربية نت _ توقع الدكتور أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية، انتقال جزء من الأموال إلى الأسواق الناشئة مجددا مع تراجع أسعار الفائدة عالميا العام المقبل.
الأزمة العقارية تضغط على الاقتصاد الصيني
وقال في مقابلة مع “العربية Business”، أن الصين تمر بمشاكل كبيرة أهمها كميات الطاقة المستوردة والأزمة العقارية وتراجع عدد السكان.
الديون المرتفعة تهدد نمو الاقتصاد العالمي
وأضاف أن الاقتصاد العالمي في خطر بسبب المديونيات المرتفعة وتراجع معدلات النمو العالمية حيث تضغط التواترات الجيوسياسية وأسعار الفائدة المرتفعة على النمو.
توقعات بتراجع أسعار الفائدة في 2024
ولفت هيكل إلى التوقعات بتراجع أسعار الفائدة في 2024، لكن الفائدة للآجال الطويلة ستبقى مرتفعة.
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