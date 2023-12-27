هاباج لويد الألمانية تقرر مواصلة تغيير مسار سفنها إلى رأس…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 27 ديسمبر 2023 04:15 مساءً - – قال متحدث باسم شركة هاباج لويد الألمانية للشحن البحري اليوم الأربعاء، إن الشركة ما زالت تعتبر الموقف أخطر من أن يسمح بالعبور من قناة السويس.

وأضاف أن الشركة ستواصل تغيير مسار سفنها إلى رأس الرجاء الصالح.

وقال المتحدث “نقيم بشكل مستمر الموقف ونعتزم إجراء المراجعة المقبلة يوم الجمعة”.

وأعلنت هاباج لويد في 22 ديسمبر رسوما إضافية على البضائع التي تنقلها من وإلى الشرق الأوسط، وذلك في أعقاب سلسلة من الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وقالت شركة الشحن، إنه سيتم تطبيق «رسوم إضافية موسمية مؤقتة» على الحاويات المسافرة من آسيا وأوقيانوسيا إلى منطقة البحر الأحمر اعتباراً من الأول من يناير وحتى إشعار آخر.

وأضافت أن الحاويات التي تسير في الاتجاه المعاكس ستطالب كذلك «برسوم تشغيلية إضافية على عودتها سالمة».

واعتباراً من 22 يناير، سيتم تطبيق هذه الرسوم الإضافية أيضاً على البضائع المسافرة من المنطقة بين الهند والشرق الأوسط إلى أمريكا الشمالية.