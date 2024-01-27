انت الأن تتابع خبر أسعار الذهب اليوم السبت 27 يناير 2024 .. مفاجأة في الصاغة منذ قليل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الذهب اليوم السبت 27 يناير 2024 في بداية تعاملات الصباح بمحلات الصاغة في ظل حالة الارتفاع التي حدثت في ختام تعاملات أمس الخميس، بنتيجة القرار البنك المركزي المصري بتثبت الفائدة خلال الفترة القادمة

أسعار الذهب اليوم السبت 27 يناير 2024

وثبتت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية في تعاملات اليوم السبت 27 الشهر الميلادي الجديد في محلات الصاغة، بعد حالة الاستقرار التي كانت عليها بعد القرار الذي أصدره مجلس الوزراء الخاص بعملية إعفاء الذهب من الجمارك للمصيريين القادمين من الخارج

أسعار الذهب اليوم السبت 27 يناير 2024

بلغ سعر جرام عيار 14 في أسعار الذهب اليوم 2570 جنيه،

بلغ سعر جرام عيار 18 في أسعار الذهب اليوم 3304 جنيها

بلغ جرام عيار 21 في أسعار الذهب اليوم إلي 3855 جنيها

بلغ سعر جرام عيار 24 في أسعار الذهب اليوم 4377 جنيها

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 27 يناير 2024

سجل سعر الجنية الذهب الذي قدر وزنه بـ8 جرامات خلال التعاملات اليومية إلي نحو 30840 جنيه بزيادة 240 جنيه