مال وأعمال

اقتصادية قناة السويس: التعاقد على 97 مشروعا بقيمة 4.6 مليار…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر اقتصادية قناة السويس: التعاقد على 97 مشروعا بقيمة 4.6 مليار… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 31 يناير 2024 12:14 مساءً - إسلام سالم – قال وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنها تمكنت من التعاقد على 97 مشروعا، منها 7 موانئ و90 مصنعا، بقيمة 4.6 مليار دولار، خلال 18 شهرا تقريبًا.

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وأضاف جمال الدين، خلال ندوة اليوم لاستعراض أبرز مستجدات الساحة الاستثمارية، أن 40% من أصحاب المصانع أجانب و60% مصريين، وأنها تغطي كل القطاعات أبرزها الأدوية.

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وفي سياق آخر، أشار جمال الدين إلى عبور 26 ألف سفينة من خلال قناة السويس خلال 2022، فيما جارٍ حاليا حصر عدد السفن المارة خلال 2023.

وأوضح أن مصر دخلت في مسألة تموين السفن لتتمكن من تموين 980 سفينة خلال 6 أشهر، بنحو 660 طن بترول.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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