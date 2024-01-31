اقتصادية قناة السويس: التعاقد على 97 مشروعا بقيمة 4.6 مليار…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 31 يناير 2024 12:14 مساءً - إسلام سالم – قال وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنها تمكنت من التعاقد على 97 مشروعا، منها 7 موانئ و90 مصنعا، بقيمة 4.6 مليار دولار، خلال 18 شهرا تقريبًا.

وأضاف جمال الدين، خلال ندوة اليوم لاستعراض أبرز مستجدات الساحة الاستثمارية، أن 40% من أصحاب المصانع أجانب و60% مصريين، وأنها تغطي كل القطاعات أبرزها الأدوية.

وفي سياق آخر، أشار جمال الدين إلى عبور 26 ألف سفينة من خلال قناة السويس خلال 2022، فيما جارٍ حاليا حصر عدد السفن المارة خلال 2023.

وأوضح أن مصر دخلت في مسألة تموين السفن لتتمكن من تموين 980 سفينة خلال 6 أشهر، بنحو 660 طن بترول.