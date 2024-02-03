انت الأن تتابع خبر سعر الذهب اليوم 3 فبراير بعد انخفاضه.. مش هتصدق عيار 21 بكام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سعر الذهب اليوم.. لليوم الثاني على التوالي تشهد أسعار الذهب في مصر انخفاضا، وذلك تزامنا مع إعلان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 2%، وكان قد وصلت أسعار المعدن الأصفر لأرقام غير مسبوقة، حيث سجل سعر عيار 21 اليوم نحو 3900 جنيه، وللشراء 3850 جنيها.

سعر الذهب اليوم السبت يقدم موقع دوت الخليج في هذا التقرير،

سعر الذهب اليوم السبت 3 فبراير في محلات الذهب والصاغة، ليتعرف الراغب في الشراء على السعر، وذلك في إطار التقارير الخدمية التي يقدمها الموقع لزواره.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر للشراء: 4375 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر للبيع: 4457 جنيهًا.

أسعار الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر للشراء: 3850 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر للبيع: 3900 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر للشراء: 3260 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر للبيع: 3343 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر للشراء: 2577 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب في مصر

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر للشراء: 31600 جنيهًا.

سعر الذهب عالميا