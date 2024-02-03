انت الأن تتابع خبر أسعار الذهب اليوم السبت 3 فبراير 2024 ..شوف بكام بعد تراجع أمس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الذهب اليوم السبت 3 فبراير 2024 في بداية تعاملات الصباح بمحلات الصاغة في ظل حالة الارتفاع التي حدثت في ختام تعاملات الأسبوع الماضي ، بالتزامن مع بنتائج اجتماع البنك المركزي والتي تم رفع سعر الفائدة بنسبة 2%.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

وثبتت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية في تعاملات اليوم السبت 3 الشهر الميلادي الجديد في محلات الصاغة، بعد حالة الاستقرار التي كانت عليها بعد القرار الذي أصدره مجلس الوزراء الخاص بعملية إعفاء الذهب من الجمارك للمصيريين القادمين من الخارج

أسعار الذهب اليوم السبت 3 فبراير 2024

بلغ سعر جرام عيار 14 في أسعار الذهب اليوم 2666.75جنيه،

بلغ سعر جرام عيار 18 في أسعار الذهب اليوم 3343 جنيها

بلغ جرام عيار 21 في أسعار الذهب اليوم إلي 3900 جنيها

بلغ سعر جرام عيار 24 في أسعار الذهب اليوم 4571.5 جنيها

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 3 فبراير 2024