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نعرض لكم الان تفاصيل خبر : مجموعة CMA CGM الفرنسية تعلق عبور سفنها في البحر… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 3 فبراير 2024 01:11 مساءً - علقت مجموعة سي.إم إيه سي.جي.إم الملاحية الفرنسية، الجمعة، عبور سفنها مضيق باب المندب في الاتجاهين بسبب مخاطر أمنية.
وقال مصدر لوكالة إن القرار جاء عقب استهداف المزيد من السفن هذا الأسبوع قرب البحر الأحمر منها قافلة سفن تشغلها المجموعة.
وتنضم المجموعة الفرنسية إلى شركات شحن كبرى علقت عبور سفنها جنوب البحر الأحمر، ما يعطل الطريق الرئيسي للتجارة البحرية بين آسيا وأوروبا.
وغيرت المجموعة، وهي واحدة من أكبر خطوط شحن الحاويات في العالم، مسار بعض سفنها نحو طريق رأس الرجاء الصالح حول إفريقيا لكنها واصلت إرسال بعض السفن عبر البحر الأحمر بمرافقة البحرية الفرنسية.
وفي منتصف يناير الماضي، قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، إن إيرادات قناة السويس انخفضت 40 بالمئة منذ بداية العام مقارنة بعام 2023، بعد أن أدت هجمات الحوثيين في اليمن على سفن إلى تحويل مسار إبحارها بعيدا عن هذا الممر.
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