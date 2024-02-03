مال وأعمال

أسعار الذهب ترتفع بأسبوع وسط ترقب لموعد خفض الفائدة بأمريكا

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب ترتفع بأسبوع وسط ترقب لموعد خفض الفائدة بأمريكا من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 3 فبراير 2024 06:14 مساءً - سكاي نيوز_ سجلت أسعار الذهب مكاسب أسبوعية، مع تباين أداء الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، وذلك على الرغم من عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بالموعد الذي قد يبدأ عنده مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض معدلات الفائدة.

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وقال بريان لان من مؤسسة “غولد سيلفر سنترال” في سنغافورة: “من غير المرجح أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في مارس، لكن المتداولين في السوق على يقين من أنه سيبدأ في خفض أسعار الفائدة بعد ذلك، التصريحات كانت جيدة بالنسبة للذهب”.

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سجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 1.05% ليصل إلى 2039.76 دولار للأونصة.

ويعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

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وأظهر تقرير منفصل أن إنتاجية العاملين في الولايات المتحدة نمت بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الرابع.

وأدت مخاوف بشأن القطاع المصرفي الإقليمي في الولايات المتحدة إلى زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل السبائك وسندات الخزانة.

وتراجع رئيس البنك المركزي المصري الأمريكي جيروم باول عن فكرة خفض أسعار الفائدة في الربيع، لكنه عبر عن ثقته في تحرك التضخم نحو النطاق المستهدف عند 2%.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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