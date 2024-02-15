السيسي وأردوغان يعقدان جلسة مباحثات مغلقة وأخرى موسعة بحضور…

دبي - احمد فتحي في الخميس 15 فبراير 2024 11:08 صباحاً - أ ش أ – قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، إن الرئيسين عبد الفتاح السيسي، والتركي رجب طيب أردوغان، عقدا جلسة مباحثات مغلقة، تلتها أخرى موسعة بحضور وفدي البلدين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته، قد استقبلا بمطار القاهرة الدولي، اليوم الاربعاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقرينته، حيث توجه الرئيسان إلى قصر الاتحادية وأقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلاميين الوطنيين، واستعراض حرس الشرف.

وعقد الرئيسان السيسي وأردوغان، مؤتمرا صحفيا بقصر الاتحادية، عقب توقيعهما على الإعلان المشترك حول إعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا.

ورحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالرئيس أردوغان، في أول زيارة له إلى مصر منذ أكثر من 10 سنوات بما يفتح صفحة جديدة في العلاقات المصرية التركية، ويُثري التعاون المشترك ويؤكد الاعتزاز بالإرث الحضاري والثقافي العريق للشعبين الشقيقين.