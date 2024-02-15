الاقتصاد الياباني ينكمش 0.4% في الربع الأخير من 2023

دبي - احمد فتحي في الخميس 15 فبراير 2024 03:18 مساءً - وكالات _ انزلق الاقتصاد الياباني نحو ركود تقني بعد انكماش مفاجئ للناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من 2023.

ووفقاً للبيانات الحكومية الصادرة اليوم الخميس، تراجع الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنحو 0.4% في الربع الأخير من 2023 على أساس سنوي، ومقابل انكماش بنسبة 3.3% في الربع الثالث من 2023.

وتعد المستويات المسجلة في الربع الأخير من العام الماضي دون توقعات المحللين بنمو الناتج المحلي الإجمالي 1.4%.

أما على أساس فصلي، انكمش الاقتصاد الياباني بنسبة 0.1%، بعدما تراجع بنسبة 0.8% في الربع الثالث. أما توقعات المحللين فكانت قد أشارت إلى نمو الاقتصاد بنسبة 0.3%.

وتعقد بيانات النمو الأخيرة مهمة بنك اليابان المركزي نحو تطبيع السياسة النقدية. كما تشير إلى أن ألمانيا تحل محل اليابان كثالث أكبر اقتصاد في العالم العام الماضي من حيث القيمة الدولارية.

ويتوقع الكثير من المحللين أن يبتعد بنك اليابان عن سياسته لمعدلات الفائدة السالبة في اجتماع أبريل المقبل، بمجرد أن تؤكد مفاوضات الأجور الربيعية السنوية اتجاهاً لزيادة الأجور بشكل ملموس.

هذا وانخفض الاستهلاك الخاص في اليابان 0.2% في الربع الرابع على أساس فصلي، ومقابل توقعات نموه 0.1%.

جدير بالذكر أن التضخم الأساسي في اليابان الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة تجاوز مستهدف بنك اليابان البالغ 2% على مدار 15 شهراً على التوالي.

وتؤكد بيانات نمو الاقتصاد الياباني التي جاءت أقل من توقعات المحللين أن معدلات التضخم المرتفع تضر الاستهلاك المحلي على الرغم من احتمالية ارتفاع الأجور.