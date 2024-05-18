نعرض لكم الان تفاصيل خبر الاقتصاد الروسي ينمو بنسبة 5.4% في الربع الأول من 2024 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 18 مايو 2024 03:18 مساءً - وكالات _ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 5.4% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024 بعد نموه 4.9% خلال الربع الرابع من العام الماضي، بحسب ما كشفت عنه هيئة الإحصاءات الحكومية، اليوم الجمعة.

ويأتي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي على الرغم من العقوبات التي يفرضها الغرب على روسيا في إطار موقفه من الحرب الروسية الأوكرانية.

كان الاقتصاد الروسي سجل انكماشاً بنسبة 1.6% خلال الربع الأول من عام 2023.

وتوقعت وزارة الاقتصاد الروسية، في وقت سابق، نمو الاقتصاد خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 5.4%، بينما كانت تقديرات البنك المركزي المصري تشير إلى نمو بنسبة 4.6%.

وتوقع محللون، في استطلاع لرويترز، نمواً بنسبة 5.3% على أساس سنوي خلال الربع الأول.

ويتوقع البنك المركزي المصري الروسي تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.4% في الربع الثاني مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي نتيجة لتشديد السياسة النقدية.

ورفعت وزارة الاقتصاد الشهر الماضي توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2024 بأكمله إلى 2.8% من 2.3% في تقديرات سابقة.

ورفع البنك المركزي المصري توقعات النمو الاقتصادي في روسيا لما بين 2.5 و3.5% من النطاق السابق الذي كان بين 1 و2%.

كانت توقعات وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، للنمو خلال العام الجاري هي الأكثر تفاؤلاً، والتي جاءت عند 3.6% مثل العام السابق.

ويرتكز انتعاش روسيا من الركود الذي شهدته في 2022 بقوة على إنتاج الأسلحة والذخيرة الممول من الدولة.

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في 2024 إلى 3.2% من 2.6%، مشيراً إلى الإنفاق الحكومي القوي والاستثمار المرتبط بالحرب فضلاً عن ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي، مع عائدات تصدير نفط قوية رغم العقوبات الغربية.