نعرض لكم الان تفاصيل خبر روسيا تتفوق على أمريكا في توريد الغاز إلى أوروبا لأول مرة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 17 يونيو 2024 02:12 مساءً - وكالات – تجاوزت واردات أوروبا من الغاز الروسي الإمدادات القادمة من الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين في شهر مايو الماضي، على الرغم من الجهود التي بذلتها المنطقة لفطم نفسها عن الوقود الروسي منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.

وفي حين أدت عوامل غير متكررة إلى هذا التراجع، إلا أنها تسلط الضوء على صعوبة تقليل اعتماد أوروبا على الغاز من روسيا، حيث لا تزال العديد من دول أوروبا الشرقية تعتمد على الواردات من جارتها.

وقال رئيس تحليلات الغاز في شركة الاستشارات ICIS، توم مارزيك مانسر: “من المثير للدهشة أن نرى الحصة السوقية للغاز الروسي والغاز الطبيعي المسال أعلى قليلاً في أوروبا بعد كل ما مررنا به، وكل الجهود المبذولة لفصل إمدادات الطاقة والتخلص من مخاطرها”، بحسب صحيفة فايننشال تايمز.

وفي أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، خفضت موسكو إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا وكثفت المنطقة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال، الذي يتم شحنه على متن سفن متخصصة من الولايات المتحدة كمزود رئيسي.

تفوقت الولايات المتحدة على روسيا كمورد للغاز إلى أوروبا في سبتمبر 2022، وأصبحت منذ عام 2023 تمثل نحو خمس الإمدادات القادمة إلى أوروبا.

لكن في الشهر الماضي، شكلت شحنات الغاز والغاز الطبيعي المسال عبر الأنابيب الروسية 15% من إجمالي الإمدادات إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وسويسرا وصربيا والبوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية، وفقاً لبيانات من ICIS.

وأظهرت بيانات ICIS أن الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة يشكل 14% من الإمدادات إلى المنطقة، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس 2022.

ويأتي هذا التراجع وسط ارتفاع عام في الواردات الأوروبية من الغاز الطبيعي المسال الروسي على الرغم من ضغط العديد من دول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات عليها.

وتوقفت روسيا في منتصف عام 2022 عن إرسال الغاز عبر خطوط الأنابيب التي تربطها بشمال غرب أوروبا، لكنها تواصل تقديم الإمدادات عن طريق خطوط الأنابيب عبر أوكرانيا وتركيا.

وتأثرت التدفقات في مايو بعوامل غير متكررة، بما في ذلك انقطاع التيار الكهربائي في منشأة أمريكية رئيسية لتصدير الغاز الطبيعي المسال، في حين أرسلت روسيا المزيد من الغاز عبر تركيا قبل الصيانة المخطط لها في يونيو. ولا يزال الطلب على الغاز في أوروبا ضعيفًا نسبيًا أيضًا، حيث تقترب مستويات التخزين من مستويات قياسية في هذا الوقت من العام.

وقال مارزيك مانسر إن هذا الانعكاس “من غير المرجح أن يستمر”، حيث ستتمكن روسيا في الصيف من شحن الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا عبر طريق بحر الشمال. وأضاف أن من المرجح أن يؤدي ذلك إلى خفض الكمية المرسلة إلى أوروبا، في حين ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة مرة أخرى.

وأضاف: “تتمتع روسيا بمرونة محدودة للاحتفاظ بهذه الحصة في أوروبا مع ارتفاع الطلب على الغاز في الشتاء المقبل، في حين أن إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة ينمو فقط، مع وصول المزيد من القدرات الجديدة إلى السوق العالمية بحلول نهاية العام”.

كما تنتهي اتفاقية العبور بين أوكرانيا وروسيا هذا العام، مما يعرض التدفقات عبر خط الأنابيب هناك للخطر.

تدعم المفوضية الأوروبية الجهود الرامية إلى وضع خطة استثمارية لتوسيع قدرة خطوط الأنابيب في ممر الغاز الجنوبي بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان.

وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إن الإمدادات عبر هذا الخط ليست كافية حاليًا لاستبدال 14 مليار متر مكعب من الغاز الروسي الذي يتدفق حاليًا عبر أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي كل عام.

وقالت مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون إنها أثارت مخاوف بشأن تحويل الغاز الطبيعي المسال من أوروبا لتلبية الطلب في آسيا خلال رحلة إلى اليابان هذا الشهر.

وأضافت أن طوكيو وبروكسل أنشأتا “نظام إنذار مبكر” لمراقبة نقص الغاز الطبيعي المسال، واتفقتا على ضرورة اتباع كل منهما لإجراءات توفير الطاقة.

وذكرت: “الاتحاد الأوروبي مستعد لمواجهة أي أحداث سلبية في العرض أو الطلب في أسواق الغاز العالمية”. “لا يزال تخزين الغاز لدينا عند مستويات عالية قياسية و استقر طلبنا على الغاز عند مستويات منخفضة قياسية، بانخفاض 20% مقارنة بعام 2021”.