‏الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني يدعو إلى التصويت لصالح المرشح مسعود بزشكيان

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أحمد جودة - القاهرة - دعا ‏الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، إلى التصويت لصالح المرشح مسعود بزشكيان، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.

وأكد نائب الرئيس الإيراني، محسن منصوري، على منصة «إكس» وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم المروحية.

وقد تعرضت المروحية التي تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لحادث في منطقة غابات ديزمار بين قريتي أوزي وبير داود.

وكانت المروحية تقل أيضا وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومحافظ أذربيجان الشرقية، وإمام الجمعة في تبريز.