نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس البرلمان الأفريقي يستقبل "العسومي" ويجريان مباحثات حول تعزيز العلاقات العربية الأفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شارك معالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي في الجلسة العامة لبرلمان عموم إفريقيا في جوهانسبرج بجمهورية جنوب إفريقيا، كضيف شرف تلبية للدعوة التي تلقاها من معالي السيد فورتشن شارومبيرا رئيس البرلمان، حيث كان في استقبال معاليه، معالي السيد فورتشن شارومبيرا رئيس البرلمان الأفريقي.

وأجرى رئيس البرلمان العربي مع نظيره الأفريقي وأعضاء مكتب برلمان عموم إفريقيا مباحثات حول سبل توظيف الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز العلاقات العربية الأفريقية، حيث أكد "العسومي" حرص البرلمان العربي على تعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات، واصفًا إياها بأنها علاقات استراتيجية تضرب بجذورها في التاريخ، وتستند إلى قاعدة عريضة من الروابط الثقافية والحضارية والدينية فضلًا عن المصالح المتبادلة.

وشدد "العسومي" على أهمية أن تكون هناك علاقة مؤسسية منتظمة بين البرلمان العربي والبرلمان الأفريقي باعتبارهما يمثلان صوت الشعبين العربي والأفريقي، وضرورة أن تواكب العلاقات البرلمانية التطورات والمستجدات التي شهدتها العلاقات العربية الأفريقية على مدار السنوات الماضية، وبما يلبي تطلعات الجانبين في الارتقاء بالعلاقات البرلمانية العربية الأفريقية إلى آفاق أرحب في كافة المجالات، كما أكد على أهمية أن يكون هناك تنسيق مشترك ودائم بين المنظمتين في المحافل البرلمانية الدولية المختلفة.

ومن جانبه، شدَّد السيد شارومبيرا رئيس البرلمان الأفريقي وأعضاء المكتب، على أن زيارة رئيس البرلمان العربي إلى مقر البرلمان الأفريقي في جوهانسبرج تمثل نقطة تحول نوعية في مسار العلاقات العربية الأفريقية على المستوى البرلماني، مطالبين بالبناء على هذه الزيارة الهامة واتخاذ مزيد من خطوات التعاون بين المنظمتين. وأكد رئيس وأعضاء البرلمان الأفريقي أن تعزيز التعاون مع البرلمان العربي يمثل آلية مؤسسية مهمة من آليات العمل العربي الأفريقي المشترك، مقدمين الشكر إلى رئيس البرلمان العربي على حرصه الشديد ومبادرته بتعزيز وتطوير هذه الآلية التي تمثل البعد الشعبي للشراكة العربية الأفريقية.

وفي نهاية المباحثات، اتفق الجانبين على أهمية استمرار التنسيق واللقاءات المشتركة فيما بينهما للحفاظ على حالة الزخم الحالية في العلاقة بين المنظمتين وتطوير هذه العلاقة بشكل مستمر على نحو يخدم مصالح الشعبين العربي والأفريقي.