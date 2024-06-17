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نعرض لكم الان تفاصيل خبر صادرات السعودية من النفط الخام تتراجع إلى 6 ملايين برميل… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 17 يونيو 2024 09:14 مساءً - العربية نت .. أظهرت بيانات مبادرة البيانات المشتركة “جودي”، اليوم الاثنين، أن صادرات السعودية من النفط الخام تراجعت إلى 6 ملايين برميل يوميا في أبريل من 6.413 مليون برميل يوميا في مارس.
وتقدم المملكة وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أرقام الصادرات الشهرية إلى مبادرة جودي التي تنشرها على موقعها الإلكتروني، وفقا لـ “”.
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