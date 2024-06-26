كانتي يفتح الباب أمام العودة إلى كرة القدم الأوروبية

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أحمد جودة - القاهرة - فتح نجولو كانتي لاعب فريق كرة القدم الأول بنادي اتحاد جدة، الباب أمام العودة إلى كرة القدم الأوروبية، بعد تألقه في بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.



نجولو كانتي أنهى 8 سنوات في الدوري الإنجليزي الصيف الماضي وانتقل إلى اتحاد جدة السعودي، والآن يشارك مع فرنسا في يورو 2024، وحصل على جائزة رجل المباراة مرتين على التوالي ضد النمسا وهولندا.

وفي تصريحات نقلتها إذاعة "TalkSport" البريطانية، قال كانتي: "مسيرتي في أوروبا لم تنته بعد، أنا أقدر ردود الفعل في المملكة العربية السعودية، إنها كرة قدم جيدة وتجربة جديدة".

وأضاف لاعب اتحاد جدة: "هذا ليس السؤال الذي أطرحه على نفسي اليوم، لكنني لم أغلق الباب بشأن العودة مرة أخرى إلى الكرة الأوروبية، كما أنني أشعر بحالة جيدة بعد موسم ماضي سار بشكل جيد في السعودية".

وشدد: "أشعر بحالة جيدة الآن في المنتخب الفرنسي، والأولوية بالنسبة لي الآن هي التفكير في المنتخب، ولا أنظر لأي شيء آخر في الوقت الحالي".

حصل كانتي على بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز مع كل من ليستر وتشيلسي إلى جانب دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي وكأس العالم للأندية خلال فترة وجوده مع البلوز.

بعد فوزه أيضًا بكأس العالم ودوري الأمم الأوروبية مع فرنسا، يريد نجولو كانتي التتويج ببطولة كأس أمم أوروبا، التي خسرها في النهائي عام 2016 من قبل.