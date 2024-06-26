نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات جديدة بشأن تعاقد بايرن ميونيخ مع جوناثان تاه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر صحفية عن آخر تطورات تعاقد نادي بايرن ميونيخ الألماني مع النجم جوناثان تاه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ في الميركاتو الصيفي القادم.

ويأمل مسؤولي النادي البافاري في حسم التعاقد مع جوناثان تاه خلال الميركاتو الصيفي القادم من أجل تعزيز صفوف الفريق قبل الموسم الجديد.

وبحسب الصحفي الموثوق فلوريان فيرتز من شبكة سكاي سبورتس فإن مفاوضات بايرن ميونيخ للتعاقد مع جوناثان تاه تسير بصورة طبيعية.

وأكد فيرتز أن مسؤولي نادي بايرن ليفركوزن طلبوا الحصول على مبلغ 40 مليون يورو من أجل الموافقة على رحيل جوناثان تاه لبايرن ميونيخ.

وأوضح أن نادي بايرن ليفركوزن ينتظر أيضا إنهاء اتفاقه مع نادي شتوتجارت للتعاقد مع المدافع فالديمار أنطوان من أجل السماح لجوناثان تاه بالرحيل.