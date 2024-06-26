نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الإكوادور وجامايكا في كوبا أمريكا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم اللاتينية لمتابعة مباراة الإكوادور وجامايكا في بطولة كوبا أمريكا 2024.

يتواجد منتخب الإكوادور وجامايكا في المجموعة الثانية في كوبا أمريكا 2024 برفقة منتخبات فنزويلا والمكسيك.

يحتل منتخبي فنزويلا والمكسيك المركزين الأول والثاني على الترتيب برصيد 3 نقاط في حين يحتل منتخبي الإكوادور وجامايكا المركزين الثالث والرابع بلا رصيد من النقاط.

موعد مباراة الإكوادور وجامايكا في كوبا أمريكا 2024

من المقرر أن تقام مباراة الإكوادور وجامايكا يوم الخميس 27 يونيو 2024 على ملعب اليجانت في ألمانيا وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة كوبا أمريكا 2024.

وستقام المباراة في تمام الساعة الواحدة صباحا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الثانية صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تنقل المباراة حصريا عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية beIN Sports HD 1 Max.

القنوات المفتوحة لمباراة الإكوادور وجامايكا

في كوبا أمريكا 2024

قناة Esport 3 الإسبانية:

تردد: 11347

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 20858

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

قمر: هيسباسات 30 غربًا

قناة L’Equipe TV الفرنسية:

تردد: 12648

الاستقطاب: عمودي V

معدل الترميز: 29500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

قمر: هيسباسات 30 غربًا

قناة Sport Italia الإيطالية:

تردد: 12341

الاستقطاب: عمودي V

معدل الترميز: 31400

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

قمر: هيسباسات 30 غربًا