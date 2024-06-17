«البث الإسرائيلية»: الجيش كان على علم بخطة حماس قبل 3 أسابيع من هجوم أكتوبر

جدة - نرمين السيد - الاحتلال الإسرائيلي

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أن فرقة غزة حصلت على وثيقة توضح خطة حماس، وما تضمنته من اختطاف ما بين 200 إلى 250 رهينة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضافت أن الوثيقة تؤكد أن الجيش والمخابرات كانا على علم بخطة حماس قبل 3 أسابيع من هجوم أكتوبر. وتابعت أن الوثيقة شرحت بالتفصيل عملية احتجاز الرهائن وكيفية التصرف في الحالات القصوى.

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