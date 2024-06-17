العالم اليوم - إسرائيل تقتل 8 تجار فلسطينيين كانوا بانتظار شاحناتهم شرق رفح

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تقتل 8 تجار فلسطينيين كانوا بانتظار شاحناتهم شرق رفح من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 يونيو 2024 10:21 مساءً - قال مسؤولون بقطاع الصحة الفلسطيني، الاثنين، إن 8 فلسطينيين قتلوا بنيران إسرائيلية خلال انتظار تجار وحراس مدنيين وصول شاحنات تجارية بطول الطريق الشرقي في قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إنه تم نقل القتلى والمصابين جراء هذا الاستهداف إلى مستشفى غزة الأوروبي.

ويعتبر الطريق الشرقي في غزة طريقا مخصصا لسير الشاحنات التجارية.

وفي اليوم الـ255 للحرب الاسرائيلية على قطاع غزة، ومع صباح ثاني أيام عيد الاضحى، شهدت مناطق متفرقة في شمال ووسط وجنوبي القطاع سلسلة من الهجمات الإسرائيلية المتفاوتة.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس في قطاع غزة أن حصيلة قتلى الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر بين إسرائيل والحركة ارتفعت إلى 37347 على الأقل.

وقالت الوزارة في بيان إن 10 أشخاص على الأقل قتلوا في الساعات 24 الماضية وأشارت إلى أن عدد المصابين في الحرب بلغ 85372 منذ 7 أكتوبر.