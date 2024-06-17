أمين الفتوى لـ"قناة الناس" يجيب.. متى ُيستجاب دعاء الآباء على الأبناء

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 يونيو 2024 10:29 مساءً - أجاب الدكتور محمود شلبى أمين الفتوى، بدار الافتاء المصرية، عن سؤال فى رسالة لبرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية قناة الناس، لأم تسأل "نفسى أبطل أدعى على عيالى أعمل إيه؟".

وقال محمود شلبى، خلال استضافته بالقناة :"متدعيش، ففى بعض الناس بتدعى على ابنائها وبتقول يارب متقبلش، وده ربنا بيتجاوز عنه، وهناك نوع من الناس يدعو لأن أبناءه ظلموه أو عاقوه، وهذا بسبب مشروع، موضحا أن الدعاء إذا كان بإثم أو قطيعة رحم مستجاب، أما إذا كان بإثم غير مستجاب.

ولفت محمود شلبى إلى أنه عندما يحقق الأبناء كل شئ ونجد تجنى من الأب والأم فهو مردود، وإذا كان الأبناء مقصرين ودعا عليهم الأباء فإن دعائهم مقبول.

وذكر محمود شلبى أن الله تعالى قال: "وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ ۖ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا" موضحا أن الإنسان يدعو بشئ معين ويظن انها خيرا، وقد يكون فيها شرا، وفى الحديث يقول :"لا تدعوا على أولادكم لعلها توافق ساعة إجابة"، وهو ما يؤكد على عدم الدعاء على الابناء.