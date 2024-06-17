مال وأعمال

استثمارات الأصول الثابتة في الصين تنمو 4% خلال الأشهر الخمسة…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر استثمارات الأصول الثابتة في الصين تنمو 4% خلال الأشهر الخمسة… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 17 يونيو 2024 04:11 مساءً - شينخوا .. أظهرت بيانات واردة من الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم الاثنين أن الاستثمارات في الأصول الثابتة في الصين ارتفعت بنسبة 4 بالمائة على أساس سنوي في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024.

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وذكرت الهيئة أن الاستثمار في التطوير العقاري انخفض بنسبة 10.1 بالمائة على أساس سنوي خلال الفترة ما بين شهري يناير ومايو الماضيين.

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وباستثناء الاستثمار في التطوير العقاري، ارتفعت الاستثمارات في الأصول الثابتة في البلاد بنسبة 8.6 بالمائة خلال الأشهر الخمسة الأولى.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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