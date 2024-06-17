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نعرض لكم الان تفاصيل خبر استثمارات الأصول الثابتة في الصين تنمو 4% خلال الأشهر الخمسة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 17 يونيو 2024 04:11 مساءً - شينخوا .. أظهرت بيانات واردة من الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم الاثنين أن الاستثمارات في الأصول الثابتة في الصين ارتفعت بنسبة 4 بالمائة على أساس سنوي في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024.
وذكرت الهيئة أن الاستثمار في التطوير العقاري انخفض بنسبة 10.1 بالمائة على أساس سنوي خلال الفترة ما بين شهري يناير ومايو الماضيين.
وباستثناء الاستثمار في التطوير العقاري، ارتفعت الاستثمارات في الأصول الثابتة في البلاد بنسبة 8.6 بالمائة خلال الأشهر الخمسة الأولى.
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