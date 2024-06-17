نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاته.. تعرف على أبرز المحطات الفنية لـ ماهر عصام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم الإثنين 17 يونيو ذكرى وفاة الفنان الراحل ماهر عصام، الذي توفي بسن مبكر، تاركا ارثا فنيا ملئ بالنجاحات والأعمال المتميزة، التي مازالت راسخة في قلوبنا وعقولنا، فتميز ماهر بأسلوب السهل الممتنع فهو الصاحب والصديق والغني والفقير، فقد تميز بالكاريزما وحب الجمهور له، وتنوع أدواره.



ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز المحطات الفنية لـ ماهر عصام



نشأة ماهر عصام



ولد الفنان ماهر عصام عام 1979، وعمل مع المخرج العالمي يوسف شاهين الذي اختاره ليقف أمام الفنانة العالمية داليدا في فيلم "اليوم السادس" إنتاج 1986.

وعندما بلغ من العمر 10 سنوات وقف أمام الزعيم عادل إمام في فيلم "النمر والأنثى".

أبرز المحطات الفنية لـ ماهر عصام



برع ماهر عصام في بطولة ما يقرب من 50 مسلسلا من أبرزها " البارون، ستائر الخوف، الملك فاروق، لدواعي أمنية، فرقة ناجي عطا الله، الجماعة، صدق أو لا تصدق، مذكرات سيئة السمعة".

كما قدم للسينما 33 فيلما منها "عيال حريفة، سالم أبوأخته، صرخة نملة، عش البلبل، يمين طلاق، سكوت ح نصور، جواز بقرار جمهوري".

وفاة ماهر عصام



توفي الفنان ماهر عصام، في 17 يونيو 2018، واختلفت الروايات حول أسباب الوفاة.

ومن أغرب هذه الروايات هي التي جاءت على لسان صديقة الفنان شريف إدريس، والذي أكد أنه رحل بسبب انفعاله الشديد في مباراة كرة القدم التي جمعت بين مصر والأوروغواي في كأس العالم 2018.

وأشار إلى أنه أصيب بنزيف في المخ وتوفي بعدها، ولكن بعد فترة ظهرت صديقة مقربة من ماهر عصام وقالت إن هذه الرواية لا تمت للحقيقة بأي صلة، وأن ماهر عصام سقط في الحمام قبل رحيله على رأسه.

وعلى أثر ذلك انفجر شريان بالمخ ولكنه تماثل للشفاء بعد علاج طويل وعاد للعمل.

وبعد فترة تعرض لوعكة صحية ونقل لمستشفى إمبابة العام، ثم نقل إلى مستشفى دار الفؤاد، وبعد 3 أيام مات متأثرا بنزيف شديد في المخ.