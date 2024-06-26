نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. أحدث ظهور للفنان رامي وحيد على "فيسبوك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان رامي وحيد، فيديو له من خلال خاصية الاستوري على حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والتواصل الاجتماعي "فيسبوك".

و ظهر رامي، في الفيديو في أحد أماكن الترفيه بنيويورك والجدير بالذكر أن الفنان رامي وحيد يقضي العطلة الصيفية منذ عدة أشهر في الولايات المتحدة بولاية نيويورك.

و يذكر أن أعلن الفنان رامي وحيد، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، عن زواجه رسميا من فتاة خارج الوسط الفني.

ونشر رامي وحيد عبر حسابه على فيسبوك، صورة تجمعه بزوجته، وعلق قائلا: "الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات تم الزواج الحمدلله".

آخر أعمال رامى وحيد في الدراما

وكان آخر أعمال رامى وحيد مسلسل "المماليك"، وهو من بطولة رانيا يوسف ورامى وحيد وبيومى فؤاد ومحمد لطفى وفيدرا ومحمد سليمان ونانسى صلاح وحنان سليمان وعفاف رشاد، وتأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة.

و مسلسل درامي يبرز الصراع بين الخير والشر، والدوافع التي تقود الأشخاص للانتقام، من خلال رجل الأعمال سالم، ودخوله في أعمال مشبوهة، وتعرضه لحادث مروع هو وأسرته، أثناء تواجد الفتاة الفقيرة هند بالمصادفة... اقرأ المزيد مكان الحادث، فيتحول مسار حياة هند بعد ذلك.