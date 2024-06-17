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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الصحة: نقل 27 حاجا مصريا إلى مستشفيات عرفات ومنى من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 17 يونيو 2024 10:11 مساءً - دوت الخليج – أعلنت وزارة الصحة والسكان نقل 27 حاجا مصريًا إلى مستشفيات المشاعر المقدسة في عرفات ومنى خلال أداء مناسك الحج في أول أيام عيد الأضحى المبارك.
كما أشارت الوزارة، في بيان مساء اليوم، إلى خروج أحد الحجاج بعد استقرار حالته الصحية، بينما يتلقى باقي المحتجزين الخدمات الطبية اللازمة تحت إشراف الفرق الطبية السعودية.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عيادات البعثة الطبية المصرية، ستواصل عملها عقب انتهاء الحجاج من أداء المناسك، وعودتهم إلى مقرات إقامتهم.
وكانت عيادات بعثة الحج الطبية المصرية قد قدمت خدمات الكشف والعلاج إلى 17 ألفا و871 حاجا مصريًا، في فنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة، منذ بداية تفويج الحجاج المصريين إلى الأراضي المقدسة.
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