مال وأعمال

الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد أداء فريضة الحج

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد أداء فريضة الحج من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 17 يونيو 2024 10:11 مساءً - دوت الخليج – عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى أرض الوطن بعد أداء فريضة الحج.

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جاء ذلك في بيان للمتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي.

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وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد توجه “بجزيل الشكر” إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء المصري، على “حفاوة الاستقبال بالمملكة العربية السعودية الشقيقة”، بمناسبة أداء فريضة الحج لهذا العام.

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وأعرب عن “الإشادة والثناء البالغين بما شهدته ولمسته من حسن التنظيم الرائع” من السلطات السعودية لمناسك الحج، والخدمات المقدمة لملايين الحجاج وتيسير أمورهم كافة، في أجواء روحانية عامرة بالأمن والأمان وفي طمأنينة ويسر.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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