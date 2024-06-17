التموين: ضخ 180 ألف طن سكر و60 ألفا زيت طعام بالمجمعات…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 17 يونيو 2024 04:11 مساءً - دوت الخليج – أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، الدكتور أحمد كمال، ضخ 180 ألف طن سكر بالمجمعات الاستهلاكية، و60 ألف طن زيت طعام، و20 ألف طن مكرونة، و15 ألف طن أرز.

وأكد كمال أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة ترفع تقريرًا يوميًا للعرض على وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، عن توافر السلع الأساسية واستقرار الحالة التموينية، وتوافر أسطوانات الغاز، وتوافر الوقود بمحطات الوقود.

وأشار إلى أن المخابز تعمل بالمواعيد المقررة لها بإجازة عيد الأضحى المبارك، وكذلك منافذ صرف السلع التموينية.

ووجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية بفتح المجمعات الاستهلاكية أول وثاني وثالث أيام عيد الأضحي المبارك أمام المواطنين مع ضخ يومي للحوم الطازجة والسلع أيضا.

وأشار المصيلحي إلى أن المجمعات الاستهلاكية تعمل من 9 صباحًا حتى 9 مساءً، مضيفًا أنه وجه بإنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركتي الجملة (العامة – المصرية)، وشركتي المجمعات الاستهلاكية (النيل – الاسكندرية)؛ لمتابعة توافر السلع بالمجمعات ومخازن الجملة.

ونوّه بأن مخازن الجملة سيعمل منها مخزنين رئيسيين بكل محافظة لتوفير السلع الغذائية على بطاقة الدعم.