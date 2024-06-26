نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضربة قوية للمكسيك قبل مواجهة فنزويلا في كوبا أمريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى منتخب المكسيك ضربة قوية خلال الساعات القليلة الماضية قبل وقت قليل من مواجهة منتخب فنزويلا، في مشوار بطولة كوبا أمريكا 2024 لهذه النسخة.

ويستضيف ملعب المصافي، المباراة المرتقبة بين المكسيك ومنتخب فنزويلا صباح غد الجمعة والموافق 27 يونيو.

موعد مباراة المكسيك وفنزويلا في كوبا أمريكا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة المكسيك وفنزويلا في كوبا أمريكا من منافسات الجولة الثالثة عند تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ألفاريز يوجه صدمة لمنتخب المكسيك

ووفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية، فإن منتخب المكسيك تلقى ضربة قوية بغياب قائده إدسون ألفاريز عن المباريات القادمة من كوبا أمريكا بعد أن تعرض لإصابة في الفخذ.

الجدير بالذكر أن منتخب المكسيك يتواجد في المجموعة الثانية رفقة كل من منتخب فنزويلا، منتخب الإكوادور، منتخب جامايكا.

