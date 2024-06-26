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أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية عن أربع لاعبين قدموا لنادي ريال مدريد كل شيء ولم يتخلوا عنه من أجل أي مصلحة أخرى بل قدموا الوفاء لهذا النادي عن أي شيء آخر.

بعد رحيل ناتشو.. أربع نجوم من ريال مدريد يعرفون فقط الوفاء

وقامت صحيفة "ماركا" بالحديث عن نجوم ريال مدريد الذين لم يرحلوا عن الفريق بسبب إغراءات الأندية الأخرى لهم وتحديدًا بعد أن اختار ناتشو الرحيل عن الملكي إلى الدوري السعودي.

وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني مساء الثلاثاء، رحيل ناتشو عن ريال مدريد رسميًا، وذلك بعد قضاء وقائدة رحلة من العطاء استمرت 23 عامًا.

وينتهي عقد صاحب الـ33 عامًا مع الفريق الملكي في نهاية يونيو الجاري، وبذلك فإنه أصبح خارج الملكي على أن يستقر على وجهته في الفترة القليلة القادمة والمقرر لها أن تكون إلى الدوري السعودي.

وذكرت صحيفة ماركا في حديثها أنه لم يتبق سوى أربعة لاعبين فقط أمضوا مسيرتهم بأكملها في البرنابيو بعد رحيل ناتشو عن الفريق.

‏وقالت الصحيفة أن هذا الرباعي يتمثل في خوسيه ماريا زاراجا، تشيندو، سانشيز وخوسيه أنطونيو كاماتشو، وهم اللاعبين الذين أمضوا مسيرتهم بالكامل في ريال مدريد.

