مال وأعمال

أسعار المنتجين في أمريكا ترتفع بأكبر وتيرة منذ أغسطس

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار المنتجين في أمريكا ترتفع بأكبر وتيرة منذ أغسطس من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 17 فبراير 2024 12:14 صباحاً - سي إن بي سي_ ارتفعت أسعار المنتجين في أمريكا بأكبر وتيرة منذ أغسطس خلال يناير، وبأكثر من توقعات المحللين.

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ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الجمعة عن مكتب إحصاءات العمل، ارتفعت أسعار المنتجين في أمريكا بنحو 0.3% الشهر الماضي، مقابل توقعات زيادتها بنسبة 0.1% وبعد تراجع بنحو 0.1% في ديسمبر.

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أما مؤشر أسعار المنتجين الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة فارتفع 0.5% مقابل توقعات زيادته بنحو 0.1%.

هذا وقفز مؤشر أسعار المنتجين الذي يستثني الغذاء والطاقة والخدمات التجارية 0.6% وهي أكبر زيادة على أساس شهري منذ يناير 2023.

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أما على أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين وأسعار المنتجين الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة والخدمات التجارية بنحو 0.9% و2.6% على الترتيب.

وتأتي تلك البيانات بعد أيام قليلة من صدور بيانات التضخم في أمريكا عن الشهر الماضي، والذي أظهرت ارتفاعاً بنحو 3.1% في أسعار المستهلكين، ويعد هذا المستوى أقل من المسجل في ديسمبر لكنه أعلى من توقعات المحللين ومستهدف الفدرالي.

وتفاعلت الأسواق فور صدور تقرير أسعار المنتجين، فتخطى العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات مستويات 4.3%، فيما تراجعت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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