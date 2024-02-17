انت الأن تتابع خبر إغلاق الأسهم الأوروبية على ارتفاع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أغلقت الأسهم الأوروبية، الجمعة، على ارتفاع، بعد جلستين إيجابيتين أعادتا المؤشر الأوروبي نحو أعلى مستوياته القياسية الأخيرة، محققاً مكاسب أسبوعية، حيث أنهى مؤشر ستوكس 600 التعاملات على ارتفاع بنسبة 0.64 بالمئة مع صعود المؤشرات الرئيسية ومعظم القطاعات التي بقيت في المنطقة الخضراء.

وقادت أسهم التعدين المكاسب الجمعة، مرتفعة أكثر من 2.5 بالمئة، وفقا لشبكة سي إن بي سي الإقتصادية، وأنهت الأسهم الأوروبية أسبوعاً حافلاً بالبيانات بشكل إيجابي، حيث أدت تحديثات الأرباح الممتازة والآمال بتخفيض وشيك لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي إلى زيادة شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر.

وارتفع مؤشر فوتسي البريطاني بنسبة 1.5 بالمئة، مغلقاً عند مستوى 7,711.71 نقطة، ليلمس أعلى مستوياته خلال خمسة أسابيع بعد أن جاءت مبيعات التجزئة البريطانية أقوى من المتوقع.

كما أنهى مؤشر داكس الألماني جلسة نهاية تعاملات الأسبوع مرتفعاً بنسبة 0.63 بالمئة، ليغلق عند مستوى 17,117.44 نقطة.

وأنهى مؤشر كاك الفرنسي التعاملات مرتفعا بنسبة 0.32 بالمئة، ليغلق عند مستوى 7,768.18 نقطة.