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نعرض لكم الان تفاصيل خبر إيني الإيطالية تحقق أرباحا بقيمة 1.8 مليار دولار في الربع… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 17 فبراير 2024 02:12 مساءً - وكالات _ أعلنت مجموعة إيني الإيطالية للطاقة اليوم الجمعة، عن تسجيل صافي أرباح معدلة للربع الرابع عند 1.64 مليار يورو (1.8 مليار دولار) متجاوزة توقعات المحللين، وذلك بدعم من الأداء الأفضل من المتوقع لأعمالها العالمية في الغاز والغاز الطبيعي المسال.
ودفعت النتيجة الفصلية صافي أرباح إيني لعام 2023 إلى 8.3 مليار يورو بانخفاض 38 بالمئة عن العام السابق عندما سجلت المجموعة أرباحا قوية على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة.
قال الرئيس التنفيذي لشركة إيني، كلاوديو ديسكالزي، في بيان الجمعة: “نتائجنا المالية ممتازة.. لقد منحتنا التدفقات النقدية البالغة 16.5 مليار يورو قبل احتساب رأس المال العامل مجالاً كبيراً لتقديم عوائد نقدية وفيرة للمساهمين بنحو 4.8 مليار يورو”
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