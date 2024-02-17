مسؤول بالفدرالي: الدولار سيظل عملة الاحتياطي العالمي

دبي - احمد فتحي في السبت 17 فبراير 2024 08:16 مساءً - سي إن بي سي_ تحدث عضو مجلس المحافظين للفدرالي الأمريكي كريستوفر والر عن السبب وراء استمرار اعتماد العالم على الدولار الأمريكي وهيمنة العملة على التجارة الدولية، مؤكداً أن الورقة الخضراء ستظل عملة الاحتياطي العالمي رغم التحديات.

وقال والر في تصريحات معدة مسبقاً الخميس: تثير التحذيرات الأخيرة من انخفاض محتمل في مكانة الدولار المخاوف بشأن آثار العقوبات ضد روسيا، والخلل السياسي في أمريكا، وارتفاع الأصول الرقمية، وجهود الصين في تعزيز استخدام اليوان.

وأضاف: لكن أي من تلك المخاوف لم يترجم إلى تراجع ملحوظ في الدور الكبير للدولار في العالم الاقتصادي. بدلاً من ذلك، فإن استخدام الأصول الرقمية مثل العملات المستقرة والمرتبطة بالدولار بشكل كبير يميل إلى زيادة المكانة العالمية للدولار.

ولدى خصوم أمريكا بدائل قليلة للدولار، إذ يبتعد المستثمرون الدوليون عن استخدام اليوان الصيني، لعدد من الأسباب من بينها نقص الثقة في المؤسسات الصينية.

كما أنه في أوقات التوترات الدولية، يهرب المستثمرون إلى سندات الخزانة الأمريكية لضمان استقرار قيمة أصولهم.

ولذلك شدد والر على أنه لا يتوقع أن يفقد الدولار الأمريكي مكانته كأكبر عملة احتياطي في العالم في أي وقت قريب، أو حتى حدوث أي تراجع كبير في سيادته على مستوى التجارة والتمويل.