نعرض لكم الان تفاصيل خبر سوليكس تستثمر 150 مليون دولار لإنشاء مدينة للخدمات اللوجستية… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 18 فبراير 2024 05:12 مساءً - إسلام سالم .. بدأت شركة “سوليكس” في تنفيذ وتطوير أول مدينة متكاملة للخدمات اللوجستية والتصنيع المبرد على مساحة 510 آلاف متر، داخل مدينة طربول في محافظة الجيزة، باستثمارات تصل إلى 150 مليون دولار.

وستخدم مدينة SulleX-TRC، مناطق صعيد مصر توافقا مع الأهداف الوطنية والاستراتيجية المصرية، ويستهدف المشروع أن تصبح المدينة مركزاً اقليمياً لتصنيع وتداول الحاصلات الزراعية المبردة والمجمدة وأيضا الأدوية والمنتجات الغذائية مثل اللحوم، والدواجن، والألبان.

أندرو دانيال: SulleX-TRC ستقلل فاقد المنتجات الزراعية المتداولة في الصعيد بأكثر من 30%

وقال المهندس أندرو دانيال رئيس مجلس إدارة شركة سوليكس إن الموقع المتميز للمدينة يساعد على دعم عمليات التصدير، وجعلها مركزا إقليميا مرتبطا بمراكز تجميع زراعية تخدم المجتمعات المحلية بصعيد مصر ومراكز توزيع لتخدم دول التعاون الخليجى وشمال أفريقيا وأوروبا حيث تقع بالقرب من شبكة الطرق الرئيسية إضافة إلى قربها من الكثير من المناطق الصناعية، والموانئ البحرية، والجافة، والجوية.

وأكد أندرو أن مدينة SulleX-TRC ستخدم كل من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والشركات الزراعية الكبرى من جهة، نتيجة لتقديم التخزين المبرد والثلاجات كخدمات سيعمل علي تخفيض التكلفة الاستثمارية الأولية للمصنعين إلى اكثر من 50% وبأنظمة سداد مختلفة.

ولفت أن المدينة ستهدف لتوفير أكثر من 30% من الفقد في المنتجات الزراعية المتداولة في صعيد مصر بسبب عدم وجود بنية تحتية كافية للتخزين المبرد وستساعد أيضا مصر على توفير المياه المهدرة بسبب تلف المنتجات الزراعية.

وأضاف أندرو أن المدينة والتي تتخطى حجم تكلفتها الاستثمارية 150 مليون دولار ستساعد على دعم الاقتصاد المصري في توفير العملة الصعبة من خلال عمليات التصدير والعمل على توفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

عبير طه: المدينة ستضم 60 مصنعا بمساحات تبدأ من 1250 متر و13 مخزنا مبردا

وقالت عبير طه نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة “سوليكس” إن المدينة ستضم ما يقرب من 60 مصنعا بمساحات تبدأ من 1250 متر و13 مخزنا مبردا بطاقة تخزينية تصل إلى عشرة آلاف باليت، وتضم مبني إداري على مساحة 2000 متر يستهدف كل من البنوك والخطوط الملاحية العالمية وشركات الشحن وشركات التامين وشركات الايزو وكل الأنشطة المرتبطة وستضم أيضا محطة للوقود وموازين ونادي رياضي ومنطقة مطاعم للعاملين بالمدينة.

وأشارت عبير إلى أن المدينة ستقدم خدمات متطورة ومتنوعة للمستثمرين منها الفرز والتعبئة وتتبع المنتجات الزراعية والنقل المبرد والتخليص الجمركي والمساعدة في تسويق المنتجات المحلية عالميا لدعم التصدير وتحسين جودة المنتج المصري وفتح أسواق تصديرية جديدة.

أضافت أن المدينة صديقة للبيئة وستتبع أعلى مقاييس الاستدامة في البنية التحتية ونظم تدوير المخلفات وستعمل علي تحسين كفاءة الموارد للمستثمرين وتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وتحقيق اهداف التنمية المستدامة من أجل بناء وتطوير نموذج المدن الصناعية واللوجستية الذكية والمستدامة داخل مصر وأفريقيا.

وكشف المهندس مجدي غازي عضو مجلس إدارة شركة سوليكس والرئيس الأسبق لهيئة التنمية الصناعية أن المشروع بدأ تنفيذه في مدينة طربول ويقع بالجانب من الميناء الجاف وسوق للجملة ووادي تكنولوجيا الغذاء وسيعمل علي خفض التكدس المروري داخل محافظة القاهرة الكبرى.