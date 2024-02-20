وزير البترول: صادرات الغاز المسال المصرية لم تتأثر باضطرابات…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 20 فبراير 2024 07:11 مساءً - العربية نت _ قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، إن مصر لم تتأثر صادراتها من الغاز الطبيعي المسال بتوترات أحداث البحر الأحمر، مشيرا إلى أن صادرات الغاز المسال تتم عبر البحر المتوسط وبالتالي فهي بعيدة عن التوترات.

أضاف وزير البترول خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش مؤتمر “إيجبس 2024” حضرته “العربية”، أن أحداث البحر الأحمر لم تؤثر على الإمدادات المصرية من النفط والمواد البترولية، لكنها رفعت أعباء التكلفة الفعلية على الدولة فيما يتعلق بالشحنات المستوردة من الخارج.

وأشار إلى ارتباط مصر بعقد يجدد سنويا مع العراق لاستيراد كميات من الزيت الخام، ويمثل أحد أهم عقود مصر مع مؤسسة النفط العراقية.

وقال إن شركات “بتروجت، صان مصر، إنبي” المصرية تعمل في مشروعات نفطية بدولة العراق ويوجد تأكيد على دعم تواجد تلك الشركات بمشروعات جديدة في العراق خلال الفترة القادمة.

وأضاف الملا” لدينا مناطق امتياز في العراق لإنتاج النفط والغاز الطبيعي تحت اسم الهيئة العامة المصرية للبترول بحصص 10 و15%”.

أشار إلى أن قارة إفريقيا تمتلك كميات ضخمة من أنواع الطاقة المختلفة التي تحتاج إلى نظرة متغيرة فيما يتعلق بدعم الاستثمار والقروض طويلة الأجل والمنح ونقل التكنولوجيا من أجل الوفاء بالخطط الزمنية لمشروعات الطاقة المستهدفة.

وعقد وزير البترول جلسة مباحثات أمس الاثنين، مع نائب رئيس الوزراء ووزير النفط العراقي عبدالغنى حيان والوفد المرافق.

وأكد الملا أهمية التعاون المستمر بين الجانبين وامتداده ليضم الأردن أيضًا وحرص مصر على تدعيم هذا التعاون الثلاثي باستمرار وعبر المجالات المختلفة وعلى رأسها صناعة البتروكيماويات.