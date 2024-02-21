نعرض لكم الان تفاصيل خبر انخفاض أسعار النفط عند التسوية في ظل مخاوف بشأن الطلب من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 21 فبراير 2024 02:08 مساءً - – تراجعت أسعار النفط عند التسوية يوم الثلاثاء متأثرة بمخاوف ضعف الطلب العالمي؛ مما أثر على الدعم الذي تلقته الأسعار جراء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.22 دولار أي 1.5% عند التسوية إلى 82.34 دولار للبرميل.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مارس، التي ينتهي أجلها يوم الثلاثاء، 1.01 دولار، أي 1.3%، لتسجل عند التسوية إلى 78.18 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل الأكثر تداولا 1.30 دولار أي 1.4‬‬% لتصل إلى 77.04 دولار للبرميل.

ولم تجر تسوية لخام غرب تكساس الوسيط يوم الاثنين بسبب عطلة عامة في الولايات المتحدة.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في (آي.جي) إن أسواق الخام “انخفضت بصورة هامشية‭‭ ‬‬في تداول اتسم بالهدوء بسبب عطلة يوم الرؤساء في الولايات المتحدة، وتغلب مخاوف الطلب على التوترات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط”.

واستخدمت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء حق النقض (الفيتو) للمرة الثالثة ضد مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بخصوص الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس، مما عرقل المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

وتضغط الولايات المتحدة على المجلس المؤلف من 15 عضوا للدعوة إلى وقف مؤقت لإطلاق النار مرتبط بالإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

وتضرر قطاع الشحن مع تكثيف الحوثيين هجماتهم على الممرات الملاحية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب تضامنا مع الفلسطينيين.

وتعرضت أربع سفن على الأقل لضربات بطائرات مسيرة وصواريخ منذ يوم الجمعة.

ورغم الصراع في الشرق الأوسط، إحدى المناطق الرئيسية المنتجة للنفط في العالم، يشعر المستثمرون بقلق متزايد على ما يبدو بسبب ضعف الطلب العالمي.

وعدل تقرير لوكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي توقعات نمو الطلب على النفط لعام 2024 بالخفض إلى نحو مليون برميل يوميا، أي أقل من توقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وتقدر وكالة الطاقة الدولية أن الطلب العالمي على النفط سينمو بمقدار 1.22 مليون برميل يوميا هذا العام، في حين تبلغ توقعات أوبك بشأن النمو 2.25 مليون برميل يوميا.