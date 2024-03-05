مال وأعمال

مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 مارس 2024 10:11 صباحاً - دوت الخليج – نفذت القوات الجوية المصرية أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الغذائية ومعونات الإغاثة العاجلة على عدد من المناطق شمال قطاع غزة، بالتعاون مع القوات الجوية الإماراتية؛ للمساهمة في تخفيف الأزمة الإنسانية الحادة وتدهور الأحوال المعيشية للمواطنين بشمال قطاع غزة.

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وأشار بيان للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، اليوم، إلى تواصل الجهود المصرية الفاعلة لإقرار التهدئة والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة كافة وباقي المؤسسات الأممية؛ لتأمين استدامة المساعدات الإنسانية ونقلها إلى داخل القطاع في ظل استمرار الأزمة الراهنة، وما يعانيه أبناء الشعب الفسطيني من نقص في مقومات الحياة كافة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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