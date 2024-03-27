جهينه تخفض أسعار منتجات الألبان والعصائر بنسبة 18%

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 27 مارس 2024 08:12 مساءً - محمد أحمد – أعلنت شركة جهينه للصناعات الغذائية، خفض أسعار منتجاتها من الألبان والعصائر بنسب تصل إلى 18%، تماشياً مع مبادرة مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الغذائية.

وأطلق مجلس الوزراء مبادرة لتخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية بنسب تتراوح بين 15 و20% بحسب نسبة المكون الأجنبي في تكلفة الإنتاج، تصل إلى 30% بعد عيد الفطر.

وأرجعت الشركة في بيان، قرارها إلى الاهتمام الدائم بدعم المجتمع والأفراد ومساندة المستهلك في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.

وأكدت جهينه مساعيها الدائمة لخفض الأسعار والتعاون مع الحكومة للحد من الآثار السلبية على المستهلك، لتخفيف الأعباء على المواطن.