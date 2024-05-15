نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليس أرنولد.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية من ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم مسئولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني أولى صفقاتهم الصيفية من صفوف نادي ليفربول الإنجليزي.

ويسعى برشلونة إلى التعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفي من أجل تعزيز صفوف الفريق خلال الموسم الجديد.

صفقات برشلونة

ويرى برشلونة أن صفقته التي ستعزز من صفوفه في الموسم الجديد تنشط داخل صفوف نادي ليفربول الإنجليزي والتي تتمثل في اللاعب لويس دياز.

ووفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية، فإن دياز أصبح على بعد خطوات قليلة من نادي برشلونة للتعاقد معه في الصيف.

ويقدم دياز مستويات رائعة مع برشلونة مما جعله أحد أبرز الخيارات في النادي لتعزيز مركز الجناح في الموسم الجديد.

وسيحاول برشلونة تقليل العبئ المالي الذي يعاني منه الفريق حاليًا للتعاقد مع دياز الذي ينتهي عقده مع برشلونة في صيف 2027 القادم.