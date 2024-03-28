الولايات المتحدة تطلق مبادرة لزيادة واردات الأغذية من…

دبي - احمد فتحي في الخميس 28 مارس 2024 09:14 صباحاً - وكالات – أطلقت الولايات المتحدة الأربعاء مبادرة جديدة لزيادة واردات الأغذية الإفريقية، مثل ثمار البحر والمكسرات والأعشاب، مشيرة إلى الإمكانات غير المستغلة في سلع تفيد صغار المزارعين.

ويسعى مكتب التجارة الإفريقي الجديد إلى زيادة واردات الأغذية الإفريقية المتخصصة إلى الولايات المتحدة بقيمة 300 مليون دولار على مدى الأشهر الـ18 المقبلة، ما يمثل زيادة بنسبة 10% في الصادرات الزراعية للقارة إلى أكبر اقتصاد في العالم.

وأعلنت وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة (USAID) المشروع خلال حدث تجاري في أتلانتا ركز خصوصا على جنوب إفريقيا.

وقالت نائبة مدير الوكالة إيزوبيل كولمان: “نرى إمكانات غير مستغلة في كل أنحاء القارة الإفريقية” مضيفة “نريد أن نرى المزيد من الدول التي تستفيد من هذه الفرصة لدخول السوق الأميركية”.

وأوضحت: “بالإضافة إلى ذلك، سمعنا مباشرة من مشترين في الولايات المتحدة أنهم في حاجة إلى إمدادات أكثر من إفريقيا”.

ومع طاقم عمل يضم 27 شخصا ومنصة ستطلق قريبا عبر الإنترنت، يسعى مكتب التجارة الإفريقي إلى تبسيط العقبات اللوجستية بما فيها التأمين على المنتجات والتكنولوجيا التي تتعقب المنتجات بهدف ربط المزارعين ومصدري الأغذية في القارة بـ20 ألف متجر بيع بالتجزئة في الولايات المتحدة.

وسيكون التركيز على الأطعمة المتخصصة مثل ثمار البحر والفواكه والأعشاب والمكسرات والتوابل والعصائر مع جهد خاص من مكتب التجارة الجديد للتعامل مع طلب المغتربين الأفارقة في الولايات المتحدة.