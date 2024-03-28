نعرض لكم الان تفاصيل خبر الملا يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة بين قيادات شركات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 28 مارس 2024 11:12 صباحاً - محمد أحمد – أصدر وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، حركة تنقلات وتكليفات بين قيادات شركات البترول؛ بهدف “دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة”، وفق بيان للوزارة. وأوضح البيان أن الحركة تضمنت شَغل بعض المواقع التي خلت أو ستخلو بخروج شاغليها لسن التعاقد القانوني، حيث شملت: المهندس يس محمد أحمد يس عضوًا منتدبًا تنفيذيًا للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” اعتبارًا من 29 مارس 2024.

والمهندس أسامة عثمان عبد الفتاح السمنودي نائبًا لرئيس الشركة للعمليات والشبكات وعضوًا بمجلس الإدارة بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” اعتبارًا من 29 مارس 2024.

المهندس محمد السيد صبحي منصور عامر رئيسًا لمجلس إدارة شركة العامرية لتكرير البترول اعتبارًا من 23 مايو 2024.

الكيمائي محمد عمر إبراهيم بركات رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطى “إيلاب”.

المهندس حسام أسعد حسنين سعيد رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لتشغيل وصيانة المشروعات “إبروم”.

المهندس أحمد محمد عبد الستار محمد الدراجيلي رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية للإضافات البترولية “أكبا” اعتبارًا من 23 مايو 2024.

المهندس تامر صلاح عبد الموجود زمرة رئيسًا لمجلس المديرين للشركة الحديثة للحفر.

المهندس محمد الجيوشي عبد الوكيل أحمد فرج رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة البترول المصرية الصينية لتصنيع أجهزة الحفر “E.P.H.H”.

المهندس أحمد محمد عبد الوهاب عبد المقصود رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروشهد.

المهندس محروس معتمد محروس عميش رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مجاويش للبترول

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