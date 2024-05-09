نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو يوضح رأيه في اعتراض الزمالك على حكام نهائي الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الإعلامي أحمد حسام ميدو، على خطاب الزمالك بشأن الاعتراص على وجود حكام تونسيين في تقنية الفيديو لمباراتي نهائي كأس الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي.

وأصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًا يعلن خلاله الاعتراص على وجود حكام تونسيين في تقنية الفيديو لمباراتي نهائي كأس الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي.

ميدو يشيد بـ بيان الزمالك

قال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية "المحور": "الزمالك نجح في قراره بتقديم اعتراض على قرار تعيين حكام تونسيين، بيان ذكي للغاية وخاصة في هذا التوقيت".

وتايع: "هناك فرق ما بين القانون وبين الضغوط، وما يفعله الزمالك ذكي للغاية، فننحن سنواجه فريق منظم وقوي فنيًا، ويرأسه رئيس شرفي كبير وله اسم مثل فوزي لقطج".

وأكمل: "مباراة مثل نهضة بركان يلزمها تنظيم إداري كبير، والبيان الصادر كان واضحًا وفي وقته".

وجاء نص البيان كالتالي:" أرسلت إدارة نادي الزمالك اعتراضًا رسميًا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بخصوص تعيين حُكام تونسيين لتقنية الفيديو، سواء حُكام رئيسيين أو من ضمن طاقم تقنية الفيديو، في مباراتي نهضة بركان المغربي في ذهاب وإياب نهائي البطولة الكونفدرالية المقرر لهما يومي 12 و19 من مايو الجاري

وجاء اعتراض نادي الزمالك مُتضمنًا أن حُكام تقنية الفيديو في مباراتي الذهاب والإياب يحملون نفس جنسية مدرب فريق نهضة بركان المغربي وهو ما يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص والحيادية التي من المفترض أن يحرص الاتحاد الأفريقي عليها في مناسبات حاسمة كنهائي البطولة الكونفدرالية.

وطالب نادي الزمالك في اعتراضه على ضرورة أن يقوم الاتحاد الأفريقي بإعادة النظر في اختيار حُكام تقنية الفيديو في مباراتي الذهاب والإياب للنهائي، حتى يتم رفع الحرج عن الُحكام التونسيين، الذين قد يستشعرون الحرج عند اتخاذ بعض القرارات، والتي قد يشوبها عدم التوفيق أوالجدل، مما قد يؤدي إلى تأثير سلبي على نتيجة مباراتي الذهاب والإياب.

ويؤكد نادي الزمالك أنه دائما ما يشيد بنزاهة التحكيم الأفريقي الذي يعتبر شريكًا فاعلًا في نجاح البطولات التي ينظمها الاتحاد الأفريقي ويثمن كونه عنصرًا رئيسيًا في خطة التطوير لكرة القدم في إفريقيا.

ويتواجد في مباراة الذهاب التونسي هيثم قيراط كحكم للفيديو، ويعاونه الجنوب أفريقي توم أبونجيل والزامبية ديانا شيكوتيشا.