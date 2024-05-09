نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مفاجأة كبرى في مفاوضات علي معلول والأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تناقش إدارة النادي الأهلي في الوقت الحالي، بعد الأمور العاجلة والخاصة بتجديد عقود بعض نجوم الفريق الأول لكرة القدم، والذي يأتي في مقدمتهم التونسي علي معلول.

وينتهي عقد التونسي علي معلول مع الأهلي، في نهاية منافسات الموسم الرياضي الجاري.

مصير معلول في الأهلي

وأكد شوبير عبر أون تايم سبورتس: "الكاف يدعو الأهلي والزمالك، للاجتماع داخل مقر الكاف بالقاهرة يوم الرايع عشر من مايو الجاري، للاتفاق حول بعض النقاط حول تنظيم مباراتي نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية.

وتابع: "كلا الفريقان سيخوض مباراة الذهاب خارج أرضه، الأهلي بتونس والزمالك داخل المملكة المغربية، وتضمن الاتفاق حول الدعوات والضيوف ومقاعد المقصورة، والتأمين وتوزيع التذاكر ومراسم التتويج".

وواصل: "الأنباء في الفترة الأخيرة موقف علي معلول غير صحيحة، القصة كاملة أن الإدارة لديها الرغبة في استمرار معلول، واللاعب لديه نفس الشغف وكولر متمسك باللاعب".

وأشار: "حتى اللحظة الحالية، الأهلي لم يدخل في أي مفاوضات رسمية مع معلول لتجديد عقده، والسبب أن الإدارة اتخذت سياسة جديدة بشأن الرواتب الأجنبية، ولهذا السبب تم استبعاد موديست من المشاركة بسبب بند عدد المباريات".

واختتم: "الجماهير تعشق معلول، الوضع أن الإدارة تتمسك برقم معين والتونسي لديه رغبة في الحصول على قيمة محددة، اللاعب يمتلك عروض خليجية عديدة، ولكن لا يوجد توقيع رسمي نهائي وكل الأمور ستحسم بعد نهائي إفريقيا، وتوقعاتي معلول سيستمر داخل الأهلي".