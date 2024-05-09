نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم تحكيم مباراة الإسماعيلي والداخلية في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُفتتح اليوم الخميس، منافسات الجولة الـ22 من عمر الدوري المصري الممتاز، وذلك بمواجهتين إحداهما تجمع بين الإسماعيلي والداخلية.

وكانت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري المصري لكرة القدم قد أعلنت عن طاقم حكام مباراة اليوم والذي جاء بقيادة أحمد جمال.

ويعاون جمال كلًا من عمر فتحي مساعد أول، طارق مصطفى مساعد ثان، ويتواجد محمد العتباني حكمًا رابعًا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد كلًا من؛ محمود بسيوني ويعاونه هشام القاضي.

موعد مباراة الإسماعيلي والداخلية في الدوري

تنطلق صافرة بداية مباراة الإسماعيلي والداخلية في تمام الرابعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمبارايات الدوري المصري

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.