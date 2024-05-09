نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدفة غريبة وسلبية لـ الأهلي بعد تأهل ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن ريال مدريد التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا وذلك بعد الفوز على بايرن ميونخ بثنائية مقابل هدف في مباراة إياب نصف النهائي.

ماذا يفعل الأهلي وريال مدريد في النهائيات ؟

ويدخل الأهلي المصري منافسة شديدة مع ريال مدريد، فالثنائي يتنافس كونهما الأكثر تتويجا بالبطولات القارية.

وتاريخيًا عند وصول الفريقين إلى نهائي البطولتين القارتين، فإن ريال مدريد يحصد لقب دوري أبطال أوروبا بينما يخسر الأهلي النهائي الإفريقي.

ووصل الفريقان لنهائي دوري الأبطال خلال 3 مواسم سابقة لتكون هذه المرة الرابعة:-

موسم 2017

ريال مدريد يفوز بنهائي أوروبا.. الأهلي يخسر نهائي إفريقيا

موسم 2018

ريال مدريد يفوز بنهائي أوروبا.. الأهلي يخسر نهائي إفريقيا

موسم 2022

ريال مدريد يفوز بنهائي أوروبا.. الأهلي يخسر نهائي إفريقيا

فهل ينجح الأهلي في كسر العقدة؟